GALERIID ⟩ Kaks Tallinna ettevõtet said priilt jõulurüü selga!

Hea mõte on kaunistada mõni ala teistest külluslikumalt, et sellest võiks saada eraldi tõmbenumber ja külastajate fotonurk. «Kui ruum seda võimaldab, paiguta sinna suur ehitud kuusepuu, hubasust lisav vaip, pink või tugitool fotode tegemiseks ja pühadevalgustust. Oluline on see, et kasutaksid kogu ruumis läbivalt samu kaunistusi, et tulemus saaks maitsekas ja harmooniline,» annab IKEA sisekujundaja nõu.