ANALÜÜTIK ⟩ Kinnisvaraturul ilmutab end uus trend

«Tallinnas on üüripakkumiste arv oluliselt tõusnud. Kui samas majas ja piirkonnas tuleb korraga üürile kümneid kortereid, siis annab see päris hea tingimisruumi. Üürihinnad on suunaga kergelt alla ja langus puudutab peamiselt uusi ja kallima otsa kortereid,» rääkis Vähi.

«Odavamas segmendis, näiteks alla 500-eurose kuu-üüriga magalakorteritele on alati nõudlus ja selles osas pigem suurt muutust oodata pole. Üürikorterite ülepakkumine puudutab peamiselt Tallinna ja ka näiteks Pärnut, Tartus sellises mahus uusarendusi rajatud pole ja seal on pakkumiste arv stabiilsem,» ütles Vähi.

«Uus trend on ka see, et inimesed müüvad oma isikliku korteri maha ning võtavad samal tasemel üüripinna asemele. Oodatakse soodsamaid aegu, et siis mõni meelepärane kodu uuesti osta,» lisas Vähi.