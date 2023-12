PILDID ⟩ Üks miljonist! Kloostrimetsas on müüa ajatult stiilipuhas pärl

2008. aastal ehitatud stiilse arhitektuurilise lahendusega kvaliteetne eramu asub Pirital Kloostrimetsas ning selle arhitekt on Allan Strus. Pilkupüüdev perekodu vahetab omanikku 790 000 euroga.

188-ruutmeetrise maja sisekujunduses on kasutatud heledaid pastelseid värvitoone ja kvaliteetsemast kvaliteetsemaid materjale. Imetabase perekodu esimesel korrusel on elutuba, köök, söögituba, esik, WC. Korrus ülevalpool on hall-kontoriruum, mahuka garderoobiga ja vannitoaga magamistuba ning lastetuba.