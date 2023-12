Uhkelt õitseva jõulukaktuse tagab üks lihtne liigutus

Jõulukaktus on väga omapärane taim, mille pidulikud roosad õied näevad pühade ajal suurepärased välja. Tegemist on pikaealise taimega, mis võib elada kuni sada aastat.

Kuigi jõulukaktused ei vaja palju hoolt ega tähelepanu, teevad paljud siiski ühe vea, mis teeb õitsemisele lõpu. Viga, mis jõulukaktuse eest hoolitsemisel tehakse, on vähene kastmine. Kuigi tegemist on kaktusega, ei ole jõulukaktus vähese veega sama leplik kui tema sugulased. «Jõulukaktus naudib vett ja eelistab, kui teda kastetakse tihti. Ärge venitage kastmiste vahelist perioodi nii pikaks, et muld täiesti ära kuivab,» selgitas West Coast Gardensi ekspert Expressile.