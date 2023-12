Nimelt on restoranis, kus ta einestas, toidu tellimiseks mõeldud QR-koodi süsteem. Igale lauale on kleebitud selle laua jaoks loodud eriline kood, mille telefoniga skaneerides avaneb menüü ja lehekülg, kus saab tellimusi esitada. Wangi postitatud fotole oli jäänud QR-kood peale, mis tähendas, et kõik tema jälgijad said tema lauda toitu tellida. Seda nad ka ohtrasti tegid, kirjutab Scmp.