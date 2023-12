UUED TUULED ⟩ Eesti kodudes levib jälle nõukaajast tuntud põrandamood

Baltimaade suurima puidu jaemüüja Puumarketi Tartu osakonna juhataja Mari-Liis Mihkelsoni kinnitusel on talvise siseremondihooaja kõige silmatorkavam uus trend põrandalaudade värvimine ning üht vahepeal väga populaarset materjali ei taheta enam üldse kasutada.

Mari-Liis Mihkelsoni sõnul on põrandate värvimine esimest korda üle 30 aasta tagasi moes. «90ndatest alates on vana põrandavärvi maha lihvitud või üritatud varjata, aga nüüdseks on see trauma üle läinud. Lakkimise asemel ostetakse poest juba värvitud laudasid või tõmmatakse ise vanale põrandale uus kiht peale,» ütles Mihkelson.

«Kui viimased paarkümmend aastat on kõige populaarsem põrandamaterjal olnud parkett, siis nüüd on põrandalauad selgelt moes tagasi. Kõige rohkem kasutatakse põrandakattena kuuselauda, millel on männist väiksemad oksakohad ja värvitoon muutub ajaga vähem. Kuusest põrandalauda muidugi ka õlitatakse ja lakitakse, aga järjest enam ostetakse vanutatult, värvitakse valgeks, halliks või isegi pruuniks, mis vahepeal oli täiesti pildilt kadunud,» rääkis Mihkelson.

«Põrandalauad on ka Skandinaavias moes ja osalt on selle taga ilmselt ka soodsam hind. Kui parkett oli siiani kiire ja kättesaadav põrandakattematerjal, siis viimaste aastatega on selle hinnad tõusnud. Samas on tavapuidu hind aastaga oluliselt langenud, mistõttu eelistatakse lauda jälle rohkem,» lisas Mihkelson.

Puumarketi osakonnajuhi sõnul on parkettidest moes kõige klassikalisemad õlitatud tamm ja saar. «Kui aastakümneid osteti soodsamat kolmelipilist parketti, siis nüüd eelistatakse kallimat ühelipilist, mis meenutab põrandalauda. Mida enam peaaegu üldse ei küsita, on laminaatparkett. Seda kasutatakse näiteks üürikorteris või kui vaja kiirelt ja soodsalt kodu korda teha,» ütles Mihkelson.