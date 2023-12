Alates 1993. aastast tegutsenud Düsterwald kombineerib kehamaalingu, milles mees on mitmekordseks Saksamaa meistriks kuulutatud, ja fotograafia. Tema teosed kujutavad stseene ja asju igapäevaelust, mille sisse on peidetud modell või kaks. Mehe fotokunst ripub kontorites, kodudes ja äripindadel üle maailma.

Mehe viimane projekt on fotoseeria naisest, kelle ihu on maalitud, et näha õige nurga ja poosi alt välja kui pesuehtne hamburger. Fotograafi teisi töid võib kaeda SIIT.