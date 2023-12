TARK TEADA ⟩ Need 3 märki tagavad uue korteri kiire müügiedu

Tallinnas ja Harjumaal on uusi kortereid müügis üle 2600, ostjate hulk on aga arusaadavatel põhjustel üsna kokku kuivanud. Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman toob välja kolm olulist parameetrit, mille järgi tasub oma ostu sättida, sest need tõotavad projektile kiiret müügiedu.

Müügihind

«Esiteks on muidugi oluline hind. Kui planeeringutega pole laiutatud ehk lõpphind liiga kõrgeks ei lähe, siis ostjate taluvusepiiriks on hetkel 3500 eurot ruutmeetri kohta. Turul on kokku 110 korterite uusarendust, aga ainult 26 puhul jääb keskmine väljamüügihind mainitud piirist allapoole,» sõnas ta.

Usaldusväärne arendaja

«Täna paberilt naljalt kinnisvara ei osteta. Kui ehitustegevus on alanud, annab see müügile oluliselt hoogu juurde, sest asi taandub usaldusele – kui arendaja on juba raha liikvele pannud, siis suhtub ta ka ise projekti tõsiselt,» tõi Sooman välja teise parameetri.

Asukoht, asukoht, asukoht

«Viimane, aga kõige tähtsam on loomulikult asukoht. Siinkohal ei pea ma silmas, et uus korter peaks asuma Viru Väljakul, vaid et rajatava maja ümbruses on kõik vajalik olemas. Pole vahet, kas maja asub Mustamäel, Sauel või Keilas. Kui aga hoone rajatakse kahe kilomeetri kaugusele bussipeatusest ning lähimasse poodi või lasteaeda tuleb sõita autoga 15 minutit, siis selle maja müügiedu saab aset leida vaid märkimisväärse hinnaalanduse korral. Kõlab liialdusena, aga Harjumaal on ka selliseid piirkondi ja selliseid uusarendusi,» lisas Sooman.