Linnahalli lähistel avati Tallinna uusim kogukonnasaun

Tallinna uusim, Logi kogukonnasaun, on kodanikualgatusel rajatud puuküttega mereäärne avalik saun. Tallinn toetas selle ehitamist rohelise pealinna «Loome koos» toetusest. «Hea meel, et rohelise pealinna toetusega on valmis saanud nii eriilmelisi projekte. Pikemaks ajaks jääb Tallinna ilmestama palju uut, mis on toonud linnaruumi rohelust ning rõhutanud elurikkuse ja jätkusuutlikku mõtteviisi olulisust, olgu selleks siis see sama kogukonnasaun, putukahotellid või elurikas haljastus,» sõnas abilinnapea Vladimir Svet.

«Kõige olulisem on, et need projektid on meie enda linnaelanike loodud ehk siis linn on saanud just seda nägu, nagu inimesed seda soovivad näha,» lisas ta.