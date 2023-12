Oled juba proovinud? Just need on aasta parimad verivorstid

Aasta verivorst 2024 tiitli pälvisid võrdse punktide arvuga neli toodet: «Maitselt mahe verivorst» (Atria Eesti AS), «Päkapiku verivorstid» (Rannarootsi Lihatööstus AS), «Hirvelihaga ürdivõine verivorst» (Linnamäe Lihatööstus AS) ja «Peenikesed verivorstid jõhvikamoosiga» (Maag Eesti AS). Aasta verikäkk 2024 kategoorias anti enim punkte tootele «Klassikaline verikäkk viilutatud» (Atria Eesti AS).