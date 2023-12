SURVE PEAL ⟩ Just seda tüüpi kinnisvara hinnad on hetkel languses

Vanad talumajad, tühjad suvemajakrundid ning kunagi soetatud põllulapid on muutunud üha soodsamaks – põhjuseks vara müüki pannud inimeste aina pakilisem vajadus kaup rahaks teha.

Pindi Kinnisvara lääne ja lõuna regiooni juht Sven Sempelson ütles, et ehkki otseselt mitte vaja mineva kinnisvara pakkumiste hulk pole väga kiirelt tõusnud, on see siiski kerges tõusutrendis.