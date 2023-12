APTEEKER JAGAB ⟩ Mõjuv põhjus, miks mandariine enne koorimist pesta

«Me arvame sageli, et mandariine ei pea pesema, sest me koorime neid, kuid see on täiesti vale, sest just koore tõttu säilivad need kauem ning on suure tõenäosusega töödeldud kemikaalidega, mis võivad põhjustada allergilist reaktsiooni,» selgitab Läti apteeker Daiva Āboliņa. Ta lisab, et mandariine tasub pesta sooja jooksva vee all ning võimaluse korral võtta ka üks pisike köögihari appi.