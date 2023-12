OHTLIK ⟩ Ekspert avaldab küttesüsteemist alguse saanud tulekahjude peamise põhjuse

Kahjukäsitlejad näevad oma töös ka eriskummalisi küttelahendusi, millest mõnigi koduomanikule eluohtlikuks osutub.

«On esinenud juhtumeid, kus kahjutule on põhjustanud puuduv ahjuuks, mis on lasknud sädemetel küttekoldest tuppa lennata ja süüdanud maja,» märkis Lepvalts. Samuti on kaminate ehitamisel majja või isegi korterisse mindud vahel seda teed, et suitsu väljajuhtimiseks võetakse kasutusele ventilatsioonišaht. Sellisel juhul on ohus juba kõigi majanaabrite elud ja siinkohal peaks selle olukorra lahendama korteriühistu.

«Toimivate korteriühistute puhul on tavaliselt kõige kindlam lahendus see, et igal aastal kutsub ühistu ise korstnapühkija,» soovitas Lepvalts ja lisas, et kui mõne korteri küttekeha osas on tehtud ettekirjutus, peaks korteriühistu ka jälgima, et see saaks täidetud. Kui aga ettekirjutust ikkagi eiratakse, ei jää ühistul ilmselt muud võimalust, kui kohtutee ette võtta.

Kui tuleõnnetus puhkeb hooldamata või nõuetele mittevastavast küttekehast, võib see mõjutada ka kindlustushüvitise väljamaksmist. Kindlasti tuleb küttekehade ehitamisel ja paigaldamisel rangelt jälgida kõiki seadused toodud nõudeid. Kui neid on eiratud ja selle tagajärjel tekib tulekahju, võib kindlustusselts hüvitist vähendada või eriti raske hooletuse puhul maksmisest keelduda.

«Panen kõigile inimestele südamele, et tuleohutusnõuete eiramine võib rääkimata varalisest kahjust olla eluohtlik inimesele endale ja tema lähedastele,» sõnas kindlustusekspert. Kui inimene ostab n-ö kasutatud maja või korteri ega tea, millal viimati pädev spetsialist korstnat puhastas, tuleks see teenus tellida kohe. «Kindlasti on korstnapühkija teenus sadu või isegi tuhandeid kordi odavam, kui teadmata ajalooga küttesüsteemi ohvriks langemise tagajärjed.»

Tuleõnnetuste vältimiseks tuleb küttekoldeid õigesti kasutada ja korrapäraselt hooldada. Kindlasti peab igas kodus olema ka toimiv suitsuandur ja ka vingugaasiandur kui kodus on tahkeküttega pliit/ahi/kamin/katel.