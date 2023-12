VAATA KUHU! ⟩ Wolt tõstab panuseid ja laieneb mandrilt saarele!

Wolt sisenes Eesti turule 2016. aastal ja Baltikumi juhi sõnul on ettevõte selle ajaga suutnud lojaalse kliendibaasi luua ja seda hoida: «Senise seitsme aasta jooksul on Eesti elanikud meie teenuse hästi vastu võtnud ja see annab meile kindluse laieneda üha rohkematesse linnadesse. Oleme restoranide toidu kõrvale toonud ka jaekauplused ja toidupoed,» ütles Lomsargis, viidates, et Wolt ei ole juba ammu pelgalt toidu tellimise äpp, vaid osta saab peaaegu kõike.