HÜVA NÕU ⟩ Mida teha tühja kapsapurgi ja verivorstiga, mida keegi ei taha

Mida siis jõuluajal sagedasti tekkivate jäätmetega peale hakata?

Toidujäätmed

Vahuveini- ja veinipudelid, purgid (näiteks kapsa-, pohlasalati, jmt purgid)

Kinkekotid

Kui kinkekott on katki ja seda enam kasutada ei saa, sobib see enamasti pakendikonteinerisse (plastikust, lamineeritud pinnaga või koos paeltega kott, läbipaistvate akendega kott, jne). Paberist kotid võib panna purunemisel paberi/papi konteinerisse – nii jõuavad need paberitehasesse, kus tehakse uut paberit ja pappi.

Kinkepaber

Kui oled kindel, et tegemist on paberiga, võid panna paberi/papi konteinerisse. Kui on kahtlus, et paber on lamineeritud või muul moel töödeldud, pane see pigem pakendikonteinerisse.