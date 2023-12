RETSEPT ⟩ Vegan šokolaaditort on nii nurjatult hea, et kaob sekunditega laualt!

«Ma nüüd ei hakka väitma, et see šokolaaditort just päriselt tervislik on, aga võrreldes tavaliste šokolaadikookidega sutsu mõistlikum ikka,» nendib Kadri. Tavaline suhkur on selles retseptis asendatud kookossuhkruga, tavaline nisujahu täistera speltajahuga, traditsiooniline ohtra või ja toorjuustuga tehtud kreem avokaado ning banaaniga. Kohvi võib soovi korral asendada ka apelsinimahlaga