TalTechi teadur jagab 5 kasulikku nippi, kuidas kodukontor ergonoomilisemaks muuta

Pööra tähelepanu valgustusele, üldisele korrale ja hubasusele

Õige valgustus on oluline silmade pingutuse vähendamiseks ja fookuse suurendamiseks. Paiguta töölaud nii, et loomulik valgus langeks sinu töölaua suhtes küljelt – nii ei teki ebamugavaid peegeldusi, mis vähendavad kuvari ekraani nähtavust või tekitavad otsest ebamugavust, kui istud näiteks akna suunas ja püüad näha ekraanil olevat teksti. Kui vaja, kasuta kardinaid või rulood, et kontrollida väliseid valgusallikaid. Samas on talvisel pimedal ajal seegi vähene valge aeg, mis meie põhjamaises kliimas saadaval, meie kehale oluline ning seega proovi loomulikku valgust ära kasutada nii palju, kui vähegi võimalik. Kui vaja, täienda loomulikku valgust kunstliku valgustusega, et vähendada peegeldusi ja varje või suurendada valgustatust töökohal.

Kaalu ergonoomilisi lisatarvikuid. Vaheta asendeid

Kui vähegi võimalik, siis leia võimalus sülearvutile ühendada eraldiseisev kuvar, klaviatuur ja hiir. Nii saad ebamugavate korduvate liigutuste ja kehvade sundasendite tekkimist vältida. Klaviatuur ja hiir peaksid olema paigutatud sellisesse asukohta laual, et sinu randmed jääksid neutraalsesse, lõdvestunud asendisse. Hoia hiirt oma kehale piisavalt lähedal, et vältida randmete ebavajalikku venitamist ja sundasendite teket. Nii hoiad ära randmekanali sündroomi tekkimist. Kui sul on eraldiseisev kuvar, siis paiguta see töölaual võimalikult kaugele – hea, kui kuvar on silmadest nii kaugel, et käte ette sirutades suudad sa sõrmedega vaevu seda puudutada. Selliselt väldid silmadele liigset pinget ning hoiad ära tööpäeva lõpus kimbutava kippuvaid peavalusid. Lisaks vaata, kui kõrgele ekraani paigutad. See peaks olema paigutatud nii, et saad hoida pilku tekstil pead kallutamata või kallutades pead vaid veidi allapoole. Väldi kindlasti pea tahapoole kallutamist, kuna see võib aja jooksul ebamugavust tekitada ning soodustada kaelavalude teket.