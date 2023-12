RETSEPT ⟩ Peolaua staar! Suussulav pardikoiva-confit ei vea kunagi alt

«Pardikoivad vajavad küll ette valmistamiseks päeva-paar ja küpsemiseks mitu tundi, aga aktiivset tegevust on nendega ainult mõned minutid ja ülejäänud aja saavad need endaga suurepäraselt ise hakkama,» ütleb retsepti autor ja toidublogija Kadri Raig. Ta lisab, et valmivatel koibadel on võrratult pehme liha ning mõnusalt krõbe nahk, mis sobib kokku paljude lisanditega, olgu selleks traditsiooniline hapukapsas või näiteks moodne selleripüree.