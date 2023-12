Ekspertide sõnul on 750 milliliitrises sampuse- või vahuveinipudelis olev rõhk kolm korda suurem tavalise autorehvi rõhust. See aga võib korgi kuni 13 meetri kaugusele lennutada. Silma jõuab kork vähem kui 0,05 sekundiga, mis tähendab et inimese reaktsiooni aeg on siinkohal pea olematu.