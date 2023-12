KAITSE OMA VARA ⟩ Varaste ohvriks langenud Kaia: tunne oli pärast seda kohutav!

Möödunud nädalal Tallinna eramu sissetungihäirele reageerinud patrull teatas, et aia uksed on lukustatud ja antud värava avamise võtit kasutada ei saa - metallist võõras ese segab. Lähemal vaatlusel selgus, et keegi on üritanud ust lahti muukida, kuid avada ei ole suudetud.

«Tänu kiirele tegutsemisele õnnestus sissemurdmine ära hoida, kuid inimesed peaksid praegusel ajal kindlasti olema väga ettevaatlikud. Soovitame tähelepanelikult jälgida, kes teiega koos trepikotta siseneb ja lukustada ka kodus viibides uksed. Eramute omanikud peaks kindlasti hoovidest kõik asjad ära panema,» selgitas G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala.

«Alguses kohe ei märganud midagi, aga kui köögis akna eest ruloo üles tõmbasin, siis nägin, et aken on lahti ja katki,» selgitas Tallinnas elav Kaia.

«Õnneks ei varastatud midagi, sest meil on topeltaknad ja akende vahel lukustussüsteem. Vaheliist oli siiski katki tehtud,» jätkas ta.

Vaheliist. Foto: Erakogu

Miks varas lahkus jäi selgusetuks, kuid ta oli proovinud ka teisi aknaid lõhkuda.

«Enesetunne oli pärast seda muidugi hirmutav ja see jättis pikaks ajaks halva tunde sisse, et äkki tulevad tagasi. Esimese asjana helistasin elukaaslasele ja siis oma isale. Seda tegin valesti, et ma ei kutsunud politseid, vaid minu isa tegi aknad korda,» selgitas Kaia.

«Kui inimesed tihti kardavad sissemurdmisi peamiselt mõne materiaalselt hinnalise eseme varguse pärast, siis tegelikult näeme, et juhtumiga kaasnev emotsionaalne kahju on veelgi suurem. Asjad saab asendada, aga kodust turvatunnet ei pruugi kunagi tagasi saada, kui sinu kodus on sees käidud,» lisas Pärjala.