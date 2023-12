EKSPERT SELGITAB ⟩ Mis saab lahutuse korral ühiselt võetud laenust

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul pole lahkuminek kindlasti midagi sellist, mille pärast panga ees piinlikkust tunda, sest laenulepingu muudatused on panga jaoks tavaline asi. «Meie konsultandid puutuvad selliste küsimustega kokku igapäevaselt, seega igal juhul tasub eksperdiga nõu pidada, sest teinekord on võimalik leida lahendus, mille peale ise ei tuldagi,» kinnitas ta.

Sellegipoolest on lahkumineku juures kõige tähtsam, et osapooled jõuaksid otsuse osas üksmeelele. «Kõige tähtsam on jõuda kokkuleppele, mis ühiselt soetatud kinnisvarast edasi saab – kas see müüakse ühiselt maha või üks inimene soovib seal endiselt edasi elada,» selgitas Rebane.

Kui esimese variandi puhul lõpeb laenuleping kinnisvara müügitehinguga ning lepingu osalistel tuleb seejärel tehingust saadud tulu lihtsalt omavahel ära jaotada, siis teise stsenaariumi puhul on laual mitu võimalust. «Enamasti otsustab üks kinnisvaraomanikest ühiselt soetatud korteris või majas edasi elada, mistõttu tuleb pangal välja selgitada, kas laenu edasi teenindava inimese maksevõime on piisav, et leping ainult tema nimele ümber vormistada,» rääkis ekspert.

Kui maksevõime probleeme ei valmista, on üks võimalus võtta olemasolev laenujääk laenulepingust lahkuvalt osapoolelt üle. See on Rebase sõnul kohane näiteks olukordades, kus üks laenusaajatest on laenu rohkem finantseerinud ning mõlemad osapooled on sellise otsusega nõus.

Sageli panustavad aga laenu teenindamisse mõlemad osapooled. Ka sellisel juhul on võimalik leida lahendus, mis kõigile osapooltele sobib. «Kui üks osapool soovib jätkuvalt laenu edasi teenindada, siis tihti antakse alles olevale laenuosale välja lisalaen kaasomandi väljaostuks – seda tehakse sageli olukorras, kus laenu teenindamist pole kõige lihtsamal moel võimalik üle võtta,» lisas Rebane.

Ekspert rõhutas, et kui ühe laenusaaja maksevõime on piisav ning võimaldab laenu edasi teenindada, leitakse kõigile osapooltele sobiv lahendus väga kiiresti. Kui aga maksevõime pole piisav, kuid kinnisvarast ei soovita loobuda, tasub pangaga nõu pidada võimaliku uue kaastaotleja osas. Vastasel juhul tuleb kinnisvara siiski realiseerida.

«Enne laenulepingu muutmist tasub kindlasti tutvuda oma võimalustega ja kaasnevate kuludega, mis puudutavad nii laenulepingu muudatust kui ka notaritasu,» ütles Rebane.