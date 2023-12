Vincent rääkis CNN-ile, et käis koos kaasaga juunis Goodwilli kaupluses ning seal jäi talle silma üks pudel, mis maksis 3,99 dollarit. «Inimesed ütlevad mulle alatasa, et mul on aaretele hea silm. Sa võid panna mulle terve hunniku teise ringi kaupa ette ja ma leian sealt midagi väärtuslikku. Mul on tunne nagu oleks ma ennast ise koolitanud – olen vaadanud ka palju «Antiques Roadshow'd»,» ütles ta detsembri keskel CNN-ile. Täpsustuseks võib siinkohal öelda, et «Antiques Roadshow» on saade, kus inimesed lasevad ekspertidel oma vana kraami hinnata.