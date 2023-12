NÄDALA RETSEPTID ⟩ Jõululauale väikese vimkaga: kihiline peedisalat lõhega, hapukapsas astelpajuga, seapraad sinepiga

Meie pere jõululaud on vägagi traditsiooniline, nendib Anne Eesmaa, kui tema jõuluehtes ja küünlatules Anne KoogiKodu õdusasse kohvikusse Paldiskis sisse astume. Krõbeda kamaraga seapraad, hapukapsad, verivorst, valge tanguvorst, seasült, marineeritud seened ja kõrvits, rosolje või kartulisalat, heeringas muna ja hapukoorega, seamaksapasteet – toidud, mida aastalõpupühadel pannakse lauale paljudes kodudes.

Need võivad küll vahelduda, nüanssides erineda ja moodsa köögi võtete-maitsetega täieneda, kuid üdi on sama. Näiteks kui seltskonnas on neid, kes ei armasta heeringat, võib asendada kihilises peedisalatis «Kasukas» heeringa soolalõhega. Maitse tuleb leebem, seejuures köögiviljade riivimine teeb selle mahlasemaks. Kui ükskord jäi magusast üle astelpajupüreed, mõtles ta selle ära kasutada hapukapsast hautades. «Kapsale tuli põnev maitsevarjund juurde,» ütleb ta. Ahjukartuli asemel võib aga pakkuda köögiviljagratääni, kus kohaliku juurviljapaleti teeb üleküpsetamisel eriti heaks itaallaste parmesani juust.