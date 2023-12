NÄDALA KODU ⟩ Jõuluks kroon lakke!

Pühade-eelsed päevad on just paraja pikkusega, et meisterdada valmis üks kena jõulukroon. Kui suured ja keerulised kujundid nõuavad omajagu nuputamist, siis lihtsama krooni suudab kokku panna igaüks. Töökäigu näitab ette kogenud kroonimeister Marike Laht Eesti vabaõhumuuseumist.