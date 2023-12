22-aastane Melbourne'ist pärit Anthony Voulgaris selgitas sotsiaalmeedias oma jälgijatele, et läks oma emaga pesu pesemise tõttu tülli. Võiks arvata, et põhjus peitub noormehe laiskuses või oskamatuses riideid pesumasinasse visata ja õige programm valida, aga võta näpust, tüliõun peitub hoopis muus.

Anthony räägib, et on eurooplastest vanemate võsuke. Üks tema vanematest on rahvusest kreeklane ja teine itaallane, tänu millele on nende kodune elukorraldus teistest erinev. Noormees selgitas, et soovib kodus elada 50. eluaastani, kuid soovib oma riideid siiski ise pesta. Viimane soov oligi see, mis ta ema harja punaseks ajas, süüdistades oma lihast poega tänamatuses.