TEEME SELGEKS ⟩ Kas eestlane maksab turvalisuse eest võrreldes lähinaabritega rohkem või vähem

Koduvalve on tänuväärt teenus, mis aitab kurjategijate eest kaitsta teie kõige kallimat vara – kodu. Kui taskukohane see teenus meil aga võrreldes lähinaabritega on? On see taskukohane investeering või paneb pigem kukalt kratsima?

Korraliku koduvalveteenuse saab mõnekümne euroga

Kui heita pilk Eesti turvavettevõtte G4Si teenustele, siis klientide hulgas on kõige populaarsem valik kombineeritud koduvalveteenus. See on ööpäevaringne valve.

«Meie juhtimiskeskus saab kohe teate, kui on toimunud sissemurdmine. Seejärel võetakse kliendiga ühendust, et kontrollida, kas väljasõit on vajalik, ning valehäire korral on võimalik väljakutse minuti jooksul kindla salasõna abil tühistada,» räägib G4S standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo Pärjala.

Selline pakett maksab erakliendile alates 24,90 eurost kuus. On võimalik võtta ka odavam teenus, kus juhtimiskeskus annab teile lihtsalt teada, kui nendeni jõuab info, et keegi võib olla teie koju sisse tunginud. Odavama paketi hind on 14,90 eurot kuus. Kõige kallimat, alates 29,90 eurot kuus maksvat paketti valides saate aga alati kindel olla, et patrull tuleb häire korral kohale ning vajadusel teavitab tekkinud olukorrast ka politseid. Lõplik hind sõltub loomulikult iga objekti täpsest asukohast ja elamu suurusest ning eripäradest.