«Teda mäletatakse hommikusöögikuningana, kuna ta tegi tagasihoidlikust toidust midagi erilist – midagi, mis on täidetud päikesepaistega,» kirjutas Grangeri pere Instagrami järelehüüdes. Granger suri 54-aastaselt Londoni haiglas ning temast jäid maha abikaasa ja kolm tütart. Mehe surma põhjust ei ole avaldatud, kuid on teada, et tal oli diagnoositud vähk.