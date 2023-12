Taime kriitiliste vajaduste mõistmine talvekuudel on nende ellujäämise võti, kuna orhideede nõudmised tingimustele muutuvad koos aastaajaga. Talvel tehakse reeglina üks viga, mil on orhideedele saatuslikud tagajärjed.

Kõige levinum ja ohtlikum viga, mida orhideedega talvel tehakse, on nende ülekastmine. Lühikesed päevad ja jahedamad temperatuurid vähendavad taime veevajadust ning seda ei tohi kasta sama viisi nagu suvel. Tähelepanu tuleb pöörata ka taime lehtedele, et nendel ei oleks veepiisku, mis on suurepäraseks kasvulavaks mädanikele.