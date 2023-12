Vanaema tegelaskuju pälvis sedavõrd palju kriitikat ja meelepaha, et IKEA otsustas memmekese reklaamist välja lõigata. Vanaema rolli mänginud näitleja leiab, et otsus on kurb, ent ta mõistab igati selle tagamaid, vahendab Afton Bladet.