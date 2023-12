IKEA PALJASTAB ⟩ Just need tooted leidsid 2023. aastal kõige sagedamini tee rahva ostukorvi

Lemmikud lastetooted

Tugevatest puitraamidest ja lihtsasti eemaldatavatest plastkarpidest koosneva TROFAST mänguasjade hoidla on lastetubades levinud valik just oma kasutusmugavuse tõttu. TROFAST kombinatsioone on erinevate kujude, suuruste ning värvidega ja selles olevad karbid võimaldavad korrastada igat tüüpi mänguasju – ehitusklotsidest kuni nukkudeni välja ning tegelikult saab seda kasutada ka teistes tubades, näiteks elutoas.

Nagu kõik IKEA lastele mõeldud mööbliesemed, on ka ANTILOP valmistatud eriti hoolikalt ning vastab kõrgeimatele kvaliteedistandarditele, et need oleksid lastele ohutud. Lisaks on tooli lihtne lahti võtta ja kaasas kanda.