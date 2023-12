Soomlasel Paulil tekkis koos sõpradega idee ehitada jääst saun juba kümme aastat tagasi. Nüüd sai projekt teoks ja mehed saavad leili visata jääkamakate vahel. Esimesed leilid ongi juba tehtud ja Iijoki jões ihu jahutamas käidud.



Jääsaun on pälvinud põhjanaabrite seas palju tähelepanu, jõudes isegi Iltalehti esileheküljele. Saun on kokku klopsitud puidust ja jääst ning selle keskel metallist keris. Katus on valmistatud plekist, mis saadi kohaliku ettevõtte FinDoor jääkidest.