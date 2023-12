Külmutamine on nutikas viis säilitada toiduaineid, mille aegumiskuupäev on ohtlikult lähedal. Sügavkülma saab pista nii valmistoitu, näiteks suppe, kui ka töötlemata koostisosi alates juustust ja köögiviljadest kuni liha ja kalani. Selle kõige juures tuleb meeles pidada, et toit ei säili sügavkülmas igavesti.

Iltalehti kirjutab, et eriti ettevaatlik tasub olla liha ja kala puhul. Mida rasvasem on liha või kala, seda lühemat aega püsib see sügavkülmikus. Veendu, et ükski toit või tooraine ei ununeks aastateks sügavkülmikusse. Säti varem sügavkülmutatu ettepoole, nii tarvitad selle kiiremini ära.