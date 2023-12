Kõigil on kindlasti kiusatus võtta tolmuimeja ning sellega okkad üles korjata, kuid see ei ole hea mõte. Tolmuimeja on mõeldud siiski tolmu ja puru üles korjamiseks, mitte teravate okaste imemiseks. Okkad võivad kahjustada masinat, jääda masinasse kinni ja tolmukotiga tolmuimejatel võivad okkad koti lõhki tõmmata.