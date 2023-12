Pliidiplaadid on reeglina valmistatud klaaskeraamikast, kuigi pind on kuumuse suhtes vastupidav, ei ole see kriimustuste vastu immuunne. Kui kriim on väike, pole põhjust muretsemiseks ja pliidiga on kõik korras, kuid silma jäävad kriimud siiski riivama.