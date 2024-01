Maakler: salanipp, mida peaksid teadma enne korteri üürile andmist

Et korter üürile anda, oleks hea esmalt pind inimeste saabumiseks ette valmistada. Me kõik oleme erinevad: on väga minimalistlikke inimesi, kes kasutavad igapäevaste tegemiste jaoks väga vähe asju, ent samas enamikule meist meeldib, kui meid ümbritsevad meie hobisid, huvisid, ja mälestusi toetavad esemed, näiteks perepildid või reisilt toodud mälestusesemed. Need asjad on meile endile reeglina väga kallid, aga teisele inimesele ei pruugi need mitte midagi tähendada.