Musta pesu masinasse toppides tekib tihti kiusatus see pilgeni täis toppida, kuid see on suurim viga, mis sa teha saad. Vähe sellest, et pesu ei saa sedasi korralikult puhtaks, kahjustab ületäidetus ka pesumasina trumlit.

Kuidas ära tunda, et pesumasin ei ole üle täidetud? Selleks saab kasutada ühe käe reeglit. Toimib see lihtsalt. Täida masin pesuga ming veendu, et trumli üleossa jääks vaba ruumi, mis on võrdne sinu käelabaga. Mõisatagi on kõigi käelabad erinevad, seega saab asjale läheneda ka nii, et jätad ühe kolmandiku trumlis olevast ruumist tühjaks.