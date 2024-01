HEA TEADA ⟩ Voodilinad kestavad kauem puhtana, kui pesed neid sellel temperatuuril

New Africa / Shutterstock

Voodi peaks olema inimesele tema rahulik ja puhas oaas. Kuid oma voodi puhtana hoidmine võib sageli olla väljakutse. Voodipesu õigesti pesemine aitab teil paremini magada ning hoiab linad ka kauem puhtana. Järgnevalt saad teada, mis on see temperatuur, millega oleks kõige parem voodipesu pesta ning mis hoiaksid need kauem värskena.