Jõulutähe eest hoolitsemisel kehtib üks rusikareegel: vähem on rohkem! Taim on karmide tingimustega harjunud ja liigne tähelepanu talle ei meeldi. Hakkab selle peale närbuma, kaotab värvi ja heidab lõpuks hing. Jõulutäht ei taha palju vett, ei saa ta seda oma kodumaalgi ju palju.

Soovitatav on jõulutähte kasta siis kui muld, milles taim kasvab, on tõesti kuiv. Kui pistad näpu mulda ja see on kuiv, on õige aeg taimele vett anda, kui aga tunned niiskust, siis lükka kastmine edasi. Jõulutähte ei tohiks kasta mulla pealt, vaid taim tuleks 10-20 minutiks toasooja vette likku panna. Selleks aseta taim koos potiga veega täidetud suurde kaussi ja lase sel liguneda.