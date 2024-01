PÄÄSTEAMET MANITSEB ⟩ Praeguse pakasega ei tohi maja korraga liiga kuumaks kütta

Külmade ilmade saabumisel tekib ka korralikult soojustamata torude jäätumise probleem. Torustike külmumise vältimiseks tuleb need katta lisaisolatsiooniga. Torustike sulatamine lahtise tulega, näiteks leeklambiga, on rangelt keelatud. Jäätunud torude ohutuks sulatamiseks võib kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit.