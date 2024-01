HEA UUDIS ⟩ IKEA hindu ei tõsta

Selle aasta alguses rakenduv käibemaksutõus toob Eestis kaasa toodete ja teenuste kõrgemad hinnad. IKEA jaoks on taskukohasus ettevõtte üks peamisi nurgakive ning enamus toodete puhul hoitakse hinnad käibemaksutõusu eelsel tasemel.

«Oleme IKEA-s võtnud eesmärgiks, et meie funktsionaalsed, hea disainiga, kestlikud ning kvaliteetsed kodusisustuslahendused oleksid ka taskukohased. Praegu on see olulisem kui kunagi varem, sest paljud inimesed seisavad silmitsi elamiskulude ja käibemaksu muudatusest tuleneva hinnatõusuga,» tõi IKEA Eesti turu juht Marko Põder välja.