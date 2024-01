ÜÜRIKE RÕÕM ⟩ Tallinna korterite ruutmeetri hind tõusis rekordilise tasemeni

«Uus hinnarekord on märk sellest, et üle pika aja tehti rohkem tehinguid uusarenduste korteritega. Eks aasta viimane kuu on ka varasemalt aktiivne olnud, kuid sel korral andis täiendava tõuke eesseisev käibemaksu tõus, mis tegi arendaja jaoks iga jaanuari lükkunud tehingu kaks protsenti kulukamaks,» selgitas 1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter tehingute arvu 17 protsendilist suurust kasvu.