Miks ei saa IKEAst osta kollast kotti?

Põhjus on väga lihtne, ütleb Navina Banerjee IKEAst. «Erinevalt kollasest – mis on puhtalt sisemine teenindustoode – saab osta sinist versiooni. Ikooniline kollane IKEA kott leiutati 1980. aastate lõpus. Sellest ajast peale on ta aidanud meie kliente oma oste mööblipoes transportida. Seega on tegemist teenindustootega ja selleks, et saaksime seda teenust pakkuda kõigile oma klientidele, peab see olema alati saadaval ja jääma ettevõttesiseseks,» selgitas ta väljaandele MyHomebook.