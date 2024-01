KAS KA SINU? ⟩ Käibemaksu tõus viib rahva taas piiri taha

Citadele panga uuringust selgus, et suur osa Eesti inimesi plaanib käibemaksu tõusu tõttu Lätti ostlema minna.

Ligi pooled ehk 47 protsenti vastanutest vastasid, et nad pole selle peale mõelnud. Inimestest, kes selle küsimuse üle eelnevalt juurelnud olid, vastas 59 protsenti, et ei plaani naaberriikidesse käibemaksu tõusu tõttu ostlema minna, ning 41 protsenti vastanutest on plaani valmis mõelnud.