USKUMATU ÕNN ⟩ Naabri suitsuandur päästis kahe Sillamäe mehe elu

G4Si juhtimiskeskusesse saabus tulehäire ja kuna kliendiga ühendust ei saadud, saadeti kohale patrullekipaaž. Sündmuskohale jõudnud ekipaaži turvatöötaja teatas, et kliendi korteriga on kõik korras, kuid naaberkorteris on tulekahju. Saabunud päästeamet lõhkus ukse luku ja sisenes korterisse. Seal põles suures toas mööbel lahtise leegiga ja kaks meest leiti teadvuseta. Kuni kiirabi saabumiseni osutas päästeamet isikutele esmaabi ning kustutas põlengu. Kiirabi saabudes olid isikud teadvusel ja meedikud võtsid mõlemad mehed haiglasse kaasa. Korteri tulekahju põhjus on selgitamisel.

«See oli väga õnnelik õnnetus, et suits naabri andurisse jõudis ja me ei pea antud juhul rääkima selle aasta kahest esimesest tulekahjus hukkunust. Siinkohal on paslik meelde tuletada, et kindlasti kontrollige, kas teil on kodus töökorras suitsuandur. Arvestage, et suitsuanduri eluiga on vastavalt tootjale kolm kuni kümme aastat ja isegi kui andur testnupule vajutades endiselt häiresignaali annab, ei pruugi andur olla enam töökorras,» selgitas G4Si erakliendiüksuse juht Tarmo Pärjala.