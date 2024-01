TOHOH ⟩ Uus imelihtne kokkamismeetod paljastab: me oleme terve elu brokkolit valesti keetnud!

Brokkoli on üks neist toiduainetest, millega roogade valmistumine tundub imelihtne – võimatu on millegagi ämbrisse astuda! Üks asi, mida ilmselt enamus on teinud brokkoli keetmisel terve elu «valesti», on selle tükeldamine enne keetmist. Täiuslikuks toiduvalmistamiseks ei pea enam moodustama ühtlase suurusega õisikuid. Ainult üks noapuudutus ja valmis!