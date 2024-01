KUUM TREND ⟩ Neid detaile liimitakse isegi elutoa lakke!

Puumarketi Tartu osakonna juhataja Mari-Liis Mihkelsoni kinnitusel on puidu müük odava hinna tõttu viimase aastaga oluliselt tõusnud ning üks suuremaid trende on parketi, puitribide ja isegi saunalaudade kasutamine elutoa seintel ja lagedel.

Mari-Liis Mihkelsoni sõnul on tapeedi asemel puidu kasutamine kolinud maakodudest kõige moodsamatesse linnakorteritesse.

«Eriti populaarne on elu- ja magamistubades puidust ribide kasutamine. Tavaliselt kaetakse puitmaterjaliga üks sein või mingid elemendid, aga väga moodsates 60-70ndate stiilis modernistlikes disainkodudes tehakse ka terved seinad ja laed laudise ja väärispuiduga,» ütles Mihkelson.

«Peamine puidu kasutamise eesmärk on muuta kodu huvitavamaks ning soojemaks. Puitribid parandavad ka ruumi akustikat, vähendades kaja ning koos vildist aluspõhjaga summutavad teistest ruumidest tulevaid helisid. Ribisid on lihtne paigaldada, tihti need lihtsalt liimitakse seina,» ütles Mihkelson.