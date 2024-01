UUS AASTA, UUS SINA? ⟩ IKEA tõi turule seninägematu kollektsiooni

Selleks, et toetada ja hõlbustada erinevat tüüpi treeninguid – arendamaks vastupidavust või kiirust, võimaldamaks mängulist liikumist koos lastega või lõõgastavat joogasessiooni pärast pikka tööpäeva – tõi IKEA Eestis turule piiratud koguses kodus kasutamiseks mõeldud treeningvahendite kollektsiooni. See on loodud nii silmas pidades erinevaid inimesi kui ka elustiile, mistõttu sobitub kollektsioon igat tüüpi kodudesse ka siis, kui asju parasjagu ei kasutata.

Kodutreeningu kollektsioon DAJLIENi eesmärk on pakkuda funktsionaalseid, taskukohaseid, esteetilisi ja mitmekülgseid esemeid, mida on võimalik kasutada erinevatel viisidel. IKEA soovib muuta treenimise kättesaadavaks rohkematele inimestele, et igaühel oleks võimalik iga päev kasvõi natukene enda vaimset ja füüsilist heaolu tõsta. Kollektsiooni nutikaid ja multifunktsionaalseid esemeid on lihtne kasutada, kodus hoiustada ja ka kaasas kanda.