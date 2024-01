EKSPERT SELGITAB ⟩ Kas kodulaenu taotlemiseks peab olema katseaeg läbitud

Pangakonto kuue kuu väljavõte annab pangale ülevaate kliendi finantskäitumise mustritest, sissetulekust ning olemasolevatest kohustustest. Samuti peegeldab see reeglina, kas laenutaotleja on katseaja läbinud või mitte.

«Kui pärast neljandat kuud järgneb ka viies sissetulek samalt tööandjalt, siis võib eeldada, et katseaeg on edukalt läbitud ning inimese sissetulek jätkub sarnase regulaarsusega,» ütleb Rebane.

Kuna seaduse järgi on katseaja maksimaalne pikkuseks neli kuud, võiks laenutaotlusega oodata selle ajani, mil laenutaotlejal on kindlustunne töökoha osas olemas.

«Enne laenu võtmist peab iga inimene ise tunnetama, et see punkt, kus hetkel oma elus ollakse, oleks piisavalt turvaline ning aitab tulevikus ka kodulaenu teenindada,» paneb Rebane südamele.

Seetõttu on ka katseaja läbimine kodulaenu puhul reeglina eeldus, mille osas pank järeleandmisi ei tee. Tulenevalt töökoha eripärast leidub siiski ka erandeid. «Leidub töökohti, kus roteerumine on paratamatu ning kus sissetulek võib tulla erinevatest allikatest. Seetõttu vaatab pank iga kliendi profiili eraldi ning langetab seejärel otsuse,» sõnab ta.

Erandid kinnitavad reeglit

Kui inimesel on silmapiiril unistuste kodu, kuid katseaja lõpuni on jäänud mõned nädalad, ei tähenda see Rebase sõnul siiski automaatselt punast lippu. «Paratamatult tuleb ette olukordi, kus sobiva kodu leidmisel tuleb tegutseda kiiresti. Kui reeglina soovitame selle otsusega oodata, siis teadupärast võib kiindumine leitud kinnisvarasse leida aset väga ruttu,» lisab ta.

Sellises olukorras soovitab eraisikute panganduse juht võtta ühendust laenukonsultandiga ning pidada nõu, kuidas käituda. «Kui klient on kindel, et pärast katseaega õnnestub samal tööpositsioonil jätkata, siis pank soovib selle tõendamiseks tööandja kirjalikku kinnitust.»

Erand tehakse teinekord ka tippspetsialistidele või inimesele, kelle sissetulek on uuel tööpositsioonil kõrgem kui eelmisel. «Pank soovib eelkõige näha ja veenduda, et inimesel on kindel töökoht ja võimekus laenu teenindada – kuna iga klient on erinev, tasub konsultandiga arutada, millised on võimalused positiivse laenutaotluse saamiseks,» sõnab Rebane.