Hoonete energiatõhusust määrav digiaudit jõuab kinnisvaraomanikeni

«Hoonete energiasääst on kerkinud iga kinnisvaraomaniku prioriteediks ja kokkuhoiu kavandamisel on oluline saada ka ülevaade energiatarbimise hetkeseisust. Mõõtmise põhjal energiatõhususklassi arvutamine on selleks lihtsaim viis, mis annab hea üldpildi,» ütles digiauditi projekti juhtivteadlane Martin Thalfeldt.

Äsja alustati koostööd Eesti ettevõttega R8 Technologies, mille tehisintellektil põhinev tarkvaralahendus tagab energiatõhusust juba kahekümnes riigis asuvates sadades hoonetes. Nüüd hakkavad nad kasutama kogutavaid andmeid, et hinnata auditi algoritmiga igakuiselt ka hoonete energiatõhususklassi, vahendab BNS.

«R8 Technologies alustas koostööd targa linna tippkeskusega, et pakkuda oma klientidele vajalikke andmeid hoones parenduste tegemiseks. Need andmed põhinevad ka digiauditi algoritmidega määratud energiaklassil. Digiauditi abil saavad kinnisvaraomanikud teada hoonete reaalse energiatõhususklassi ja tõestada tarkade juhtimisalgoritmide tõhusust,» selgitas R8 Technologiese juhatuse projektijuht Kristo Peerna.

Arvutus toimub energiaarvestitest kogutud andmete põhjal automaatselt ja hoone omanik näeb, kuidas kasutusele võetud energiasäästu abinõud hakkavad mõjutama energiakasutust. Uute hoonete puhul saab teha võrdluse arvutusliku energiamärgisega ning vastavate arvestite olemasolul saab energiatõhususklassi arvutuses maha lahutada süsteemid, mis on lubatud arvutusest välja jätta. Tüüpiliselt on nendeks näiteks serverid, liftid, kuumköögid ja välisvalgustus, mis tihti tarbivad olulise osa energiast hoones ning need võivad näidata hoone enda energiatõhusust kehvemana, kui see tegelikult on.

FinEst Targa Linna tippkeskus on rahvusvaheline teadusarenduskeskus, mille asutajateks on Tallinna tehnikaülikool, Aalto ülikool, Forum Virium Helsinki ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM). Keskuse eesmärk on uute tehnoloogiate katsetamise abil linnakeskkondade paremaks muutmine. Selle pilootprojekte rahastavad haridus- ja teadusministeerium ning Euroopa Regionaalarengu Fond. R8 Technologies on tehisarupõhise (AI) tehnoloogia ettevõte, mis haldab üle kolme miljoni ruutmeetri ärikinnisvara kogu Euroopas. Andmepõhise tehisarulahendusega R8 digitaalne operaator aitab tõhustada kinnisvara, sealhulgas büroo- ja avalike hoonete, kaubanduskeskuste ja hotellide haldust. Digitaalne operaator võimaldab vähendada hoonete käituskulusid, suurendada kinnisvara väärtust, tõsta hoonete energiaklassi, vähendada CO2 heidet ja saavutada kliimaeesmärke.