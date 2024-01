Mulierese ruumilõhnastajad on täielikult loodusliku koostisega, valmistatud kohalikust toorainest ja looduslikku päritolu eeterlikest õlidest. Toodete disainis on kasutatud tumedat klaasist purki ja kirsipuust korki ning pulgad on samuti puidust. Ruumilõhnastajatel on kolm lõhnavalikut: mari, tsitrus ja sidunhein ning lõhnad on välja töötatud koostöös lõhnaekspertidega.